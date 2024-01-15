Терпение лопнуло: Запад получит сюрприз на Выборах-2024 – ЦИК уже принял решение

А надо ли кого то приглашать, какая необходимость!

Алексей Сафронов

Так то оно так, Но, как мне кажется... вопреки здравому смыслу и приведенных автором аргументов, на уважаемый президент по своему Высокому усмотрению одни росчерком пера может запросто всё переиначить, чтоб в очередной раз прогнуться перед врагами России.