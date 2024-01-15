Какой удар по западному самомнению! На предстоящих выборах президента России не будет наблюдателей из недружественных стран – ЦИК просто не планирует их приглашать.
Терпение лопнуло: Запад получит сюрприз на Выборах-2024 – ЦИК уже принял решение
Комментарии
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Владимир семин
А надо ли кого то приглашать, какая необходимость!
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1 час.
Алексей Сафронов
Так то оно так, Но, как мне кажется... вопреки здравому смыслу и приведенных автором аргументов, на уважаемый президент по своему Высокому усмотрению одни росчерком пера может запросто всё переиначить, чтоб в очередной раз прогнуться перед врагами России.
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1 час.
Владимир Петросов
Так надо было поступать ещё в 2018г., да пожалуй и в 2012г. Угождали только этим педирастам.
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13 мин.
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