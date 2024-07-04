Заслуги не помогли: генералу добавили статью, он ничего не признает

ВП Виктор Попов Уважаемые! Я ДАВНО(!) Уже НЕ Доверяю БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНЫМ(!) Утверждениям Идущих от Власти!!! И Причина Этого БАНАЛЬНА! - "25 Миллионов Высоко Технологических Рабочих Мест"! "производились, лишь,одни галоши"! "Пока я у власти о повышении пенсионного возраста не будет, даже и разговора"! И пр.!!! Грудинин Шёл на Должность Президента РФ и ЦИК ПРОПУСТИЛА(!) Его!!! А в Депутаты Думы - ИСКАЛИ по Всему Миру на Него Компромат! И Хоть Грудинин ПРЕДОСТАВЛЯЛ Официальные Документы ЦИК во Главе с Эллой Панфиловой НЕ ПОЖЕЛАЛИ Принять Это во Внимание!!! Поскольку! Грудинин в Думе - это ДОБАВЛЕНИЕ Седых Волос у НЕКОТОРЫХ!!! И в ДАННОМ Случае, Я Доверяю БОЙЦАМ и Военкорам, которые Там Вместе с Бойцами в Окопах!!! А Без ВЕЩЕСТВЕННЫХ Доказательств (Яхт! Дворцов! Зарубежной Недвижимости! Слитков Злата Серебра! Бриллиантов!) - Все, ПредЪявленные След. Комом Обвинения(!) в Адрес Боевого(!) Генерала Попова СЧИТАЮ "НАДУМАННЫМИ"!!! Кому Выгодно, Чтобы Грамотный, Боевой Генерал НЕ Был на ФРОНТЕ на Своём Месте, Когда Это Очень и Очень НЕОБХОДИМО - Об Этом Надо ЗАДУМАТЬСЯ!!!

Акимова Татьяна Я не верю надуманным обвинениям против Попова.Кому-то это очень нужно.Если бы был жив Пригожин, наверное, многое мог бы рассказать, но его убрали.Здесь тот же след...