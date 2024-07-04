Помимо мошенничества ему вменяют служебный подлог. Вину Попов не признает. Наказание по статье о мошенничестве предусматривает до 10 лет тюрьмы, о служебном подлоге – до 4 лет.
Заслуги не помогли: генералу добавили статью, он ничего не признает
Комментарии
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ВП
Виктор Попов
Уважаемые! Я ДАВНО(!) Уже НЕ Доверяю БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНЫМ(!) Утверждениям Идущих от Власти!!! И Причина Этого БАНАЛЬНА! - "25 Миллионов Высоко Технологических Рабочих Мест"! "производились, лишь,одни галоши"! "Пока я у власти о повышении пенсионного возраста не будет, даже и разговора"! И пр.!!! Грудинин Шёл на Должность Президента РФ и ЦИК ПРОПУСТИЛА(!) Его!!! А в Депутаты Думы - ИСКАЛИ по Всему Миру на Него Компромат! И Хоть Грудинин ПРЕДОСТАВЛЯЛ Официальные Документы ЦИК во Главе с Эллой Панфиловой НЕ ПОЖЕЛАЛИ Принять Это во Внимание!!! Поскольку! Грудинин в Думе - это ДОБАВЛЕНИЕ Седых Волос у НЕКОТОРЫХ!!! И в ДАННОМ Случае, Я Доверяю БОЙЦАМ и Военкорам, которые Там Вместе с Бойцами в Окопах!!! А Без ВЕЩЕСТВЕННЫХ Доказательств (Яхт! Дворцов! Зарубежной Недвижимости! Слитков Злата Серебра! Бриллиантов!) - Все, ПредЪявленные След. Комом Обвинения(!) в Адрес Боевого(!) Генерала Попова СЧИТАЮ "НАДУМАННЫМИ"!!! Кому Выгодно, Чтобы Грамотный, Боевой Генерал НЕ Был на ФРОНТЕ на Своём Месте, Когда Это Очень и Очень НЕОБХОДИМО - Об Этом Надо ЗАДУМАТЬСЯ!!!
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15 час.
Акимова Татьяна
Я не верю надуманным обвинениям против Попова.Кому-то это очень нужно.Если бы был жив Пригожин, наверное, многое мог бы рассказать, но его убрали.Здесь тот же след...
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15 час.
Александр Лагуткин
Это вообще цирк злых клоунов! Следствие выходило с хадатайством о переводе Попова под домашний арест. Следствие! Даже не адвокаты! Но судья отклонял эти хадатайства. Дурдом какой-то. Фемида под наркотой!? Судья оказывается УЖЕ лучше следствия знает кто виноват и кого нужно наказывать! Это из какого пока ещё не вычищенного кресла так воздействуют на этого судью!? Это кому нужно расправиться с боевым генералом, чья армия остановила основной удар контрнаступа ВСУ-НАТО. У него нет вилл и миллиардных счетов на Западе, нет дворцов и домов Лондоне, как у замов Шойгу. Это боевой офицер, вся "вина" которого в том, что он имел смелость высказать Герасимову свое мнение о воровском беспределе, некомпетентности и предательстве в ведомстве Шойгу. Они убрали с фронта всех генералов, кто пытался воевать всерьёз. Пригожина вообще убили вместе с его командирами -героями. Разогнали Вагнер - самое эффективное боевое подразделение в мире, которые штурмовали и брали города. Какой сволочи в высоких креслах так не хочется победы России!?
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14 час.
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