СМИ: Сергей Шнуров получил иск на 1,4 млн рублей от фотографа

Фотограф Александр Попов подал на певца Сергея Шнурова заявление в Арбитражный суд Москвы.