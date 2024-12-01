FT: За 10 месяцев 2024 года из ВСУ дезертировало 60 тысяч военных

За нынешний год из ВСУ сбежало в два раза больше солдат, чем за прошлые два года вместе взятых.Издание Financial Times (FT) написало о том, что с января по октябрь на Украине было возбуждено 60 тысяч уголовных дел о дезертирстве из рядов ВСУ.