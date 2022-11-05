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Фанатам в Катаре можно будет прыгать на столах, петь песни и накидывать флаги на памятники. Полиция будет толерантной к женщинам и ЛГБТ во время ЧМ

ФИФА заключила ряд секретных договоренностей с катарскими чиновниками. Во время ЧМ-2022 полиция должна проявлять сдержанность в отношении поведения, которое противоречит культурным нормам Катара, но является обычным явлением в Европе.

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