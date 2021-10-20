ТАСС сообщил о задержании первого замглавы ЦЭНКИ Арустамова

Москва, 20 октября. Итоги внутренней проверки в Роскосмосе могли привести к задержанию заместителя генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России) Марата Арустамова.
Москва, 20 октября. Итоги внутренней проверки в Роскосмосе могли привести к задержанию заместителя генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России) Марата Арустамова.
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