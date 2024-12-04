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С 29 ноября в МВК имени Шемановского начала работу выставка «Вехи боевого прошлого России»

С 29 ноября в МВК имени Шемановского начала работу выставка «Вехи боевого прошлого России»

С 29 ноября в МВК имени Шемановского начала работу выставка «Вехи боевого прошлого России». Экспозиция представляет собой уникальное путешествие на 800 лет назад, где гости могут ознакомиться со снаряжением русских воинов от эпохи удельных княжеств до создания единого Русского государства.

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