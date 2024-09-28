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Невыносимая сладость бытия: 100 лет со дня рождения Марчелло Мастроянни

Невыносимая сладость бытия: 100 лет со дня рождения Марчелло Мастроянни

28 сентября исполняется 100 лет со дня рождения Марчелло Мастроянни, одного из главных актеров золотой эпохи итальянского кинематографа, героя «Сладкой жизни», «Восьми с половиной», «Развода по-итальянски», «Брака по-итальянски» и других известных картин.

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