Невыносимая сладость бытия: 100 лет со дня рождения Марчелло Мастроянни

28 сентября исполняется 100 лет со дня рождения Марчелло Мастроянни, одного из главных актеров золотой эпохи итальянского кинематографа, героя «Сладкой жизни», «Восьми с половиной», «Развода по-итальянски», «Брака по-итальянски» и других известных картин.