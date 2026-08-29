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2027 елда Россиядә иминият пенсияләрен ике тапкыр индексацияләргә планлаштыралар

2027 елда Россиядә иминият пенсияләрен ике тапкыр индексацияләргә планлаштыралар

Россиядә иминият пенсияләре 2027 елда гамәлдәге законнар буенча ике тапкыр – 1 февраль һәм 1 апрельдә индексацияләнергә тиеш.

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