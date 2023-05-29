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Власти Бердянска сообщили об отражении системами ПВО украинской ракетной атаки на город

Власти Бердянска сообщили об отражении системами ПВО украинской ракетной атаки на город

wikipedia.org | Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0 Системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку украинских войск на Бердянск в Запорожской области, заявили местные власти.

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