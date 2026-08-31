Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Почему русские крестьяне спали сидя: правда о «сонных лавках»

Представьте: большая крестьянская семья, одна комната, печь, вдоль стен — широкие деревянные лавки. И ни одной кровати.

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