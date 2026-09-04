Депэкономики ЯНАО: спрос на топливо к началу учебного года вырос на 30%

В ЯНАО, как и в других регионах России, наблюдаются очереди на АЗС. Они связаны с тем, что к началу учебного года спрос на топливо вырос на 30%, объяснили в окружном департаменте экономики.
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