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Депэкономики ЯНАО: спрос на топливо к началу учебного года вырос на 30%

Депэкономики ЯНАО: спрос на топливо к началу учебного года вырос на 30%

В ЯНАО, как и в других регионах России, наблюдаются очереди на АЗС. Они связаны с тем, что к началу учебного года спрос на топливо вырос на 30%, объяснили в окружном департаменте экономики.

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