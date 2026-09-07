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Татар-информ

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Татарстанский нефтесервисный холдинг «ТНГ Групп» построит НПЗ в Афганистане

Татарстанский нефтесервисный холдинг «ТНГ Групп» построит НПЗ в Афганистане

Фото: Российский деловой центр в Афганистане Татарстанский нефтесервисный холдинг «ТНГ-Групп» выходит на рынок Афганистана.

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