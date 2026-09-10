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Царьград

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На платформе "давка". В Петербурге пассажиров высадили из поезда на станции "Звёздная"

На платформе "давка". В Петербурге пассажиров высадили из поезда на станции "Звёздная"

Пассажиров высадили из поезда на станции "Звёздная" в Санкт-Петербурге. На платформе образовалась толпа людей.

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