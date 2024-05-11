Пьяная женщина ограбила 86-летнюю пенсионерку в Алтайском крае

Злоумышленница ударила потерпевшую по лицу и отобрала тысячу рублей и сотовый телефон В Чарышском районе Алтайского края задержали 51-летнюю жительницу села Алексеевка, которая ограбила 86-летнюю односельчанку.
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