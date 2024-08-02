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В День города центр Екатеринбурга закроют для самокатчиков

В День города центр Екатеринбурга закроют для самокатчиков

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении Дня города – 2024. Из новшеств: в центре Екатеринбурга с 10:00 субботы, 17 августа, до полуночи 18 августа запретят движение и парковку электросамокатов.

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