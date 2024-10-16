Экономисты Индонезии разработали стратегии экономического роста на 8%

Национальное агентство по планированию развития Индонезии (Bappenas) предложило два сценария достижения экономического роста в восемь процентов, о котором заявил избранный президент Прабово Субианто, 16 октября написало агентство ANTARA.
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