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5koleso.ru

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Полная мощность: как работает и что выпускает завод RuAuto Treiler во Владимирской области

Новое предприятие RuAuto Trailer (РУАТ) создано в городе Вязники на базе ранее пустовавших площадей завода «ОСВАР», принадлежащего группе «ОАТ» (входит в структуру ПАО «КАМАЗ»).

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