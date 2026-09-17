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Татар-информ

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Палата представителей США поддержала закон об «адских санкциях» против России

Палата представителей США поддержала закон об «адских санкциях» против России

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ужесточении рестрикций против России и Ирана, одним из инициаторов которого был ныне покойный американский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм* (сам политик именовал его биллем «о санкциях из ада»).

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