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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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Владимир Соловьев встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Владимир Соловьев встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

В понедельник, 12 августа, российский телеведущий Владимир Соловьев побывал в Едином пункте отбора на военную службу по контракту в Москве, как сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

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