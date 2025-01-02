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Генменеджер «Трактора» об обмене Глотова: «Когда на рынке есть такие игроки, команда обязана кем-то пожертвовать. Нужно вливать в состав хоккеистов такого уровня»

На дедлайне челябинский клуб выменял у СКА 27-летнего форварда и Арсения Коромыслова на защитника Илью Карпухина и спортивные права на Руслана Хажеева.

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