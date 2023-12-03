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34 очка Девина Букера помогли «Финиксу» обыграть «Мемфис»

34 очка Девина Букера помогли «Финиксу» обыграть «Мемфис»

«Финикс» на своем паркете обыграл «Мемфис» – 116:109. Атакующий защитник «Санз» Девин Букер оформил дабл-дабл: 34 очка и 10 подборов, также записав в свой актив 7 передач и перехват (2 потери).

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