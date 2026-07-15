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В Госдуме предложили программу профилактики кариеса у детей по ОМС

В Госдуме предложили программу профилактики кариеса у детей по ОМС

Депутаты Госдумы из фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым выступили с инициативой о запуске федеральной программы профилактики кариеса у детей, финансируемой за счет средств обязательного медицинского страхования.

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