В Госдуме предложили программу профилактики кариеса у детей по ОМС

Депутаты Госдумы из фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым выступили с инициативой о запуске федеральной программы профилактики кариеса у детей, финансируемой за счет средств обязательного медицинского страхования.
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