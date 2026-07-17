Котлярова: Работодатель имеет право связываться с сотрудником в отпуске

Работодатель вправе звонить сотруднику, находящемуся в отпуске, по рабочим вопросам, если такое условие закреплено в локальных актах компании, напомнила руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.
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