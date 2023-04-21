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В Уемской средней школе проведут капремонт

В Уемской средней школе проведут капремонт

Одна из самых больших школ Приморского района — Уемская средняя. Здание ﻿построено 48 лет назад.Учительница начальных классов Валентина Новокрещенова, посвятившая педагогике больше 45 лет, помнит, как вместе с учениками входила в новые классы.

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