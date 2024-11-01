Девушка спросила в сети, было ли поведение ее друга в ее доме грубым

Многим нравится приглашать в гости друзей, приятно проводя с ними время. Девушка из этой истории была ошеломлена, когда ее друг сам напросился к ней в гости на выходные, но провел большую часть времени, уткнувшись в свой телефон.
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