Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Девушка спросила в сети, было ли поведение ее друга в ее доме грубым

Девушка спросила в сети, было ли поведение ее друга в ее доме грубым

Многим нравится приглашать в гости друзей, приятно проводя с ними время. Девушка из этой истории была ошеломлена, когда ее друг сам напросился к ней в гости на выходные, но провел большую часть времени, уткнувшись в свой телефон.

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