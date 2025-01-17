ЕАЭС расширяет границы

Венесуэла-Россия-Белоруссия: общее экономическое пространство Алексей Чичкин Известные экономические достижения Евразийского союза, обусловленные интеграционными программами ЕАЭС и политико-экономическим равноправием стран–участниц, стимулируют растущий интерес и в Южной Америке к партнерству с Россией–ЕАЭС.
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