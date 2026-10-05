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Царьград

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Бельков и Попов поборются за пост главы Холмогорского округа

Бельков и Попов поборются за пост главы Холмогорского округа

Конкурсная комиссия рекомендовала местному Собранию депутатов утвердить на пост главы Холмогорского округа Алексея Белькова или Евгения Попова, а окончательное решение будет принято на сессии 30 октября.

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