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Новости Тамбова

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В Тамбовской области выпустили первую ушастую сову после реабилитации

В Тамбовской области выпустили первую ушастую сову после реабилитации

В тамбовском Центре охраны хищных птиц "Русский сокол" начался сезон выпусков. Весной и в начале лета специалисты центра принимали на реабилитацию птенцов и слетков дневных хищников и сов, которые нуждались в помощи.

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