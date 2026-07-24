В Тамбовской области выпустили первую ушастую сову после реабилитации

В тамбовском Центре охраны хищных птиц "Русский сокол" начался сезон выпусков. Весной и в начале лета специалисты центра принимали на реабилитацию птенцов и слетков дневных хищников и сов, которые нуждались в помощи.
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