Атакован химический завод «Азот» в Тульской области

ВСУ нанесли удар по химическому предприятию «Азот» в Тульской области. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, дежурные силы ПВО России успешно отразили вражеский налётВСУ нанесли удар по химическому предприятию «Азот» в Тульской области.
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