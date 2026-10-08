«Ростелеком» и SberDevices добавят комфорта в современные отели

ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, ID a-30896F7NfYUJCUneVewGwAQDQ «Ростелеком» и SberDevices и будут внедрять комплексные решения для отелей, санаториев и других объектов гостиничной отрасли.
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