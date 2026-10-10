Генерал Жилинский показал абитуриентам быт курсантов-пограничников

В Институте пограничной службы Беларуси старшеклассникам рассказали о правилах приема на 2027 год и показали выступления кинологов, выставку вооружения и мастер-класс по рукопашному бою.
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