В США задумались о противодействии политике Трампа

Демократы в Палате представителей Конгресса США рассматривают варианты превентивных мер, которые могли бы помешать избранному президенту Дональду Трампу отказаться от политики действующего лидера страны Джо Байдена.
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