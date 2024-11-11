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В США задумались о противодействии политике Трампа

В США задумались о противодействии политике Трампа

Демократы в Палате представителей Конгресса США рассматривают варианты превентивных мер, которые могли бы помешать избранному президенту Дональду Трампу отказаться от политики действующего лидера страны Джо Байдена.

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