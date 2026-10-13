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Царьград

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Учительницу из Сисиана, ударившую ребёнка, не выпустят из Армении

Учительницу из Сисиана, ударившую ребёнка, не выпустят из Армении

Суд Сюникской области избрал для 55-летней учительницы из Сисиана, ударившей шестилетнего ребёнка по лицу во время домашних занятий, подписку о невыезде и запретил ей покидать Армению.

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