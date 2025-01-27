Прогноз погоды в Крыму на 27 января ☁️ В Симферополе +15 и малооблачно В Севастополе +13 и малооблачно В Евпатории +11 и небольшой дождь В Черноморском +11 и облачно с прояснениями В Джанкое +12 и небольшой дождь В Ялте +10 и небольшой дождь В Алуште +10 и небольшой дождь В Керчи +10 и малооблачно В Армянске +9 и небольшой дождь В Красноперекопске +11 и небольшой дождь В Бахчисарае +14 и малооблачно В Феодосии +10 и небольшой дождь В Судаке +9 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.