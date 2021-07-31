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Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля

Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Высокие цены на нефть и наращивание с августа ее добычи в РФ в рамках сделки ОПЕК+ поддержит платежный баланс нашей страны, и в конечном счете - курс рубля, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

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