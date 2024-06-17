Столтенберг заявил, что НАТО не будет увеличивать число ядерных зарядов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в понедельник, 17 июня, заявил, что Североатлантический альянс не планирует увеличивать количество ядерных боезарядов, а лишь занимается их модернизацией, – сообщают СМИ.