Столтенберг заявил, что НАТО не будет увеличивать число ядерных зарядов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в понедельник, 17 июня, заявил, что Североатлантический альянс не планирует увеличивать количество ядерных боезарядов, а лишь занимается их модернизацией, – сообщают СМИ.
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