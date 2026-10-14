Томислав Томович считает, что саратовцы удачно выступают в текущем розыгрыше Единой лиги, обладают выраженным игровым почерком и располагают тремя сильными легионерами, поэтому его команде 14 октября в краснодарском «Баскет-Холле» потребуются полная самоотдача и ответственная подготовка.
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