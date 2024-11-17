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Экономист Сакс назвал "смертоносными" призывы к Армении рвать связи с Россией

Экономист Сакс назвал "смертоносными" призывы к Армении рвать связи с Россией

Известный экономист объяснил, что отмежевание от соседей приведёт Ереван к упадку.Согласно заявлению американского экономиста Джефри Сакса, Запад не должен толкать Армению прекращать диалог с Ираном и Россией, так как это является "смертоносным мышлением".

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