Рядный восьмицилиндровый двигатель обычно представляют вытянутым вдоль автомобиля. На гоночной Bugatti Type 251 его поставили поперёк, за спиной пилота.
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