Как и я, и коллега Мартьянов постоянно говорим, «Террор – это оружие слабых, проигрывающих, неудачников».
Террор
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Как и я, и коллега Мартьянов постоянно говорим, «Террор – это оружие слабых, проигрывающих, неудачников».
Свежие комментарии