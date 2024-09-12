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Царьград

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Илья Середюк официально вступил в должность губернатора Кузбасса

Илья Середюк официально вступил в должность губернатора Кузбасса

Илья Середюк, исполняющий обязанности губернатора Кузбасса, официально вступил в должность. Ранее он одержал победу на досрочных выборах губернатора.

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