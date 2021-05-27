Женатого турецкого актера Фатиха Коюноглу обвинили в изнасиловании

Потерпевшая обратилась в полицию после домогательств известного артиста.Смотрите также:Нельзя молчать: знаменитые женщины, пережившие изнасилование«Это была моя грязная тайна»: истории знаменитых женщин, переживших изнасилованиеШантаж интимными фото, насилие, угрозы: как 10 активисток из Дагестана спасают кавказских девушек в «мире мужчин»Что делать, если вы столкнулись с домашним насилием: бесплатный вебинар с психологомПьяный Элджей предложил 700 тысяч рублей взятки сотрудникам ГИБДД .