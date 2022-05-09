Почти 300 проживающих в Подмосковье беженцев из ЛДНР посетили спектакли столичных театров

РИАМО - 9 мая. В мае спектакли театров Москвы смогли посетить порядка 300 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, которые временно проживают в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
РИАМО - 9 мая. В мае спектакли театров Москвы смогли посетить порядка 300 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, которые временно проживают в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
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