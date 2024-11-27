СМИ: третий подряд китайский министр обороны попался на коррупции

Министр обороны Китая Дун Цзюнь, назначенный на эту должность в декабре 2023 года, находится под следствием в рамках более широкого расследования взяточничества в Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии