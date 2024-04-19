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Выживают из страны: Русские массово бегут из Казахстана и вот почему

Выживают из страны: Русские массово бегут из Казахстана и вот почему

Выживают из страны: Русские массово бегут из Казахстана и вот почему За последние годы наблюдается значительный отток россиян из Казахстана.

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Комментарии
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Sergiy Che
Ты ж сам считай ответил - Россия не дала устроить в Казахстане тамошний &quot;майдан&quot; - спасла сраку Токаева введя в Казахстан собранные ею силы ОДКБ.  Как ещё Достоевский подметил - &quot;Если Россия дала кому то из народцев независимость или тамошним царькам в руки власть - они такое ей не простят никогда и злоба на Россию будет у них вечной...&quot; )))
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16 час.
NN
No Name
Предатели
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15 час.
ВС
Валерий Сорокин
Я вижу, что вы большой знаток русского языка. Что вы имеете в виду, когда говорите, что Россия потеряет соседей? Неужели эти соседи уедут куда-то? А разве на протяжении многих веков Россия не доказывала свое величие и благодушие? Однако, многие принимают наше благодушие за слабость. Так что, дорогой друг, свой язык засуньте себе в ж...Что касается работы, которую ваши соплеменники выполняют, иногда хочется по голове настучать. А то что ваши учат русский язык, не означает, что те будут понимать и читать русский язык. С чего вы взяли, что Россия виновата? Это Янукович проявил слабость, когда нужно было жестко подавлять бандеровцев. И Казахстан быстро забыл о поддержке, которую оказал в январе 2022 года. Так что и здесь вы неправы. А как ты пишешь дуризм показываете Токаев.
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11 час.

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