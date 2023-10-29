Тайсон Фьюри побывал в нокдауне, но сумел победить Фрэнсиса Нганну

Тайсон Фьюри с трудом победил экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. В Эр-Рияде завершился вечер бокса, в главном событии которого встретились чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри и экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну, дебютировавший в боксе.