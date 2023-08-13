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Форвард «Амура» Барулин о хоккее Мартемьянова: «Пять человек в обороне, пять в атаке. Самое главное — оборона»

— Как вам работа под руководством Мартемьянова? — Практически каждый день что-то новое для себя узнаю.

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