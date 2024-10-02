Немцы заговорили о ремонте «Северных потоков» — почему для России это неактуально Если Европа готова будет восстанавливать газопроводы, значит она пришла мириться Восстановление подорванных «Северных потоков» в целом возможно и оправдано, без российского газа сильно страдает промышленность Германии, считает депутат Бундестага Штеффен Котре.
Немцы заговорили о ремонте «Северных потоков» — почему для России это неактуально
Комментарии
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Natalya Dolgushina
Зачем немцам дешевый газ? Разве что для производства удобрений. Ведь прибыльные промышленные предприятия американцы переманили. Видимо, Германии уготовили роль сельскохозяйственной державы. Что, интересно, там можно выращивать - для внутреннего потребления?
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21 час.
Юрий Ильинов
Пророки говорят, что Германия уйдёт от падающей Америки во втором квартале 2025-го. Одна нитка газопровода целая и о чём разговор?
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19 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ В некоторых ( а до некоторых похоже всё ещё не дошло) странах в Европе "переживают беспрецедентную деиндустриализацию". Так ведь честно заслужили это, поплёвывая в сторону России. Надо чтобы Европа прочувствовала, как хорошо ей живётся БЕЗ российского газа, ибо как хорошее так и плохое лучше воспринимается/понимается в сравнении...ярче эффект от проделанного, например, подрыва СП1 и СП2...
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15 час.
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