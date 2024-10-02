Зачем немцам дешевый газ? Разве что для производства удобрений. Ведь прибыльные промышленные предприятия американцы переманили. Видимо, Германии уготовили роль сельскохозяйственной державы. Что, интересно, там можно выращивать - для внутреннего потребления?

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ В некоторых ( а до некоторых похоже всё ещё не дошло) странах в Европе "переживают беспрецедентную деиндустриализацию". Так ведь честно заслужили это, поплёвывая в сторону России. Надо чтобы Европа прочувствовала, как хорошо ей живётся БЕЗ российского газа, ибо как хорошее так и плохое лучше воспринимается/понимается в сравнении...ярче эффект от проделанного, например, подрыва СП1 и СП2...