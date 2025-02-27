Царьград Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Завершился официальный визит секретаря Совета безопасности в Индонезию.
Необычный визит Шойгу. Россия получила серьёзного союзника
Комментарии
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кромчанин
А результаты где? Поехал Лавров в Турцию, час с коллегой и Эрдоганом поговорил, Турция проголосовала в ООО за Украинскую резолюцию. Поехал Шойгу в Индонезию, поговорил. Индонезия проголосовала в ООН за Украинскую резолюцию.
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1 д.
св
спивак виктор
проверьте карманы и счета,срочно!
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1 д.
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