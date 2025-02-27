Необычный визит Шойгу. Россия получила серьёзного союзника

кромчанин

А результаты где? Поехал Лавров в Турцию, час с коллегой и Эрдоганом поговорил, Турция проголосовала в ООО за Украинскую резолюцию. Поехал Шойгу в Индонезию, поговорил. Индонезия проголосовала в ООН за Украинскую резолюцию.